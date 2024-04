Milan, Pioli conferma Chukwueze a destra contro il Lecce: "Sta bene di testa e di gambe"

vedi letture

Oggi pomeriggio contro il Lecce, Samuel Chukwueze giocherà nuovamente dal primo minuto: dopo essere stato titolare a Firenze una settimana fa, il nigeriano verrà confermato sulla fascia destra anche contro i pugliesi. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che a completare l'attacco milanista ci saranno Pulisic come trequartista (Loftus-Cheek out per squalifica), Leao a sinistra, mentre la prima punta sarà Giroud.

Intervenuto ieri in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Lecce, Stefano Pioli ha parlato così di Chukwueze, apparso in netta crescita nell'ultimo match contro la Fiorentina: "Sono molto soddisfatto di lui. I suoi dati nelle ultime tre partite sono addirittura superiori a quelli che aveva con il Villarreal. Sta bene di testa e di gambe".