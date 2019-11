Milan, Pioli contro il tabù delle big: gara verità col Napoli

Quattro sconfitte su quattro contro le big della serie A. Il Milan dopo aver perso con Inter, Roma, Lazio e Juve, stasera se la vedrà con il Napoli e proverà a fermare la formazione di Carlo Ancelotti. Il Milan ha perso sette delle prime 12 partite di questo campionato, solo nel 1941/42 è partito così male: i rossoneri non sono mai arrivati a otto sconfitte nelle prime 13.

Il tecnico rossonero sa dell’importanza della sfida contro i partenopei, ma è consapevole che il suo gruppo nelle ultime partite ha fatto intravedere miglioramenti: “Ci saranno più di 60 mila persone che ci sostengono, dobbiamo dare il 200%", ha esclamato Pioli. “Ogni gara deve essere interpretata al massimo, abbiamo uno stadio pieno, una classifica da migliorare, una big da affrontare. Quindi le motivazioni non mancano contro il Napoli”. Il Napoli ha perso solo una delle ultime 16 partite di Serie A contro il Milan (9V, 6N), mentre l’ultima sconfitta risale allo 0-2 nel dicembre 2014 con Filippo Inzaghi sulla panchina rossonera.

Il Milan spera di tornare a fare punti e in settimana l’allenatore ha appeso la classifica a Milanello per ricordare ai giocatori il 14esimo posto in classifica, in modo da stimolare una reazione emotiva dei protagonisti in campo. Stasera si può sbagliare davvero poco: “La classifica? Si, l'abbiamo appesa ai muri, perchè è giusto essere realisti. Domani dobbiamo essere precisi tecnicamente e tatticamente. Affrontiamo un avversario che sa leggere le situazioni".

E se da un lato c’è una gara storica che rievoca i duelli degli anni novanta, dal punto di vista del mercato i rossoneri continuano il corteggiamento a Zlatan Ibrahimovic dopo l’incontro con Raiola: “Ibra è un grande campione per l'importanza tecnica e la professionalità che ha sempre dimostrato. Con la società c'è un confronto continuo ma io penso solo al campo per migliorare la classifica. Più avanti per il mercato di gennaio".