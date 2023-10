Milan, Pioli è l'allenatore rossonero con la media punti migliore in campionato

Come riporta Sky, Stefano Pioli, nei suoi quattro anni sulla panchina del Milan, ha una media punti in campionato di 2,13 punti a partita. Si tratta della media punti più alta nella storia rossonera, solo Lajos Czeizler, che ha guidato il Diavolo dal 1949 al 1952, ha la sua stessa media punti. In questa speciale classifica, l'attuale tecnico milanista è davanti a Capello (2,01), Sacchi (1,95), Ancelotti (1,94), Rocco (1,89), Allegri (1,81) e Zaccheroni (1,65).