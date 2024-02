Milan, Pioli e le francesi: solo 2 vittorie in 6 incontri totali

Questa sera a San Siro sarà una sfida nella sfida, visto che Stefano Pioli punterà non solo a mettere le basi per il passaggio del turno in Europa League ma anche a migliorare il suo rendimento contro le squadre francesi. In 6 incontri totali, infatti, l'allenatore del Milan è riuscito ad avere la meglio sulle avversarie transalpine solo in due occasioni nel corso di tutta la sua carriera.

E' in rossonero che comunque Pioli ha riscontrato più difficoltà contro le francesi, visto che fra Lille e Paris Saint Germain l'emiliano è riuscito a portare alla vittoria il Milan solo in un'occasione, lo scorso 7 novembre nella sfida casalinga di Champions League contro i parigini. Prima di quella sera lo score era di 2 sconfitte, entrambe per 3 a 0, e di un pareggio, datato 26 novembre 2020 nella trasferta di Lille.