Lunedì prossimo è in programma il raduno a Milanello e sicuramente si saprà qualcosa in più, ma la sensazione è che Stefano Pioli è pronto a ridisegnare il suo Milan e a cambiare modulo: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero è infatti intenzionato ad abbandonare il 4-2-3-1 e passare al 4-3-3.