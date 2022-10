Milan, Pioli: "Entro i Mondiali vogliamo essere il più in alto possibile"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - "Siamo partiti con l'obiettivo di finire il 13 novembre il più avanti possibile e superando il turno in Champions. Per cercare di confermarci dobbiamo fare più punti possibile. Essere in testa non so se sarà così determinante": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Torino. Una partita che Pioli definisce "stimolante". "E' una gara che ha molte difficoltà - avverte l'allenatore rossonero - non ci abbiamo giocato molto tempo fa e non siamo riusciti a superarlo. E' una partita importante perché vogliamo dare continuità, i campionati si vincono così. Stiamo facendo bene e vogliamo continuare" (ANSA).