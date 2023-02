Milan, Pioli gestisce le forze a Firenze. Gazzetta: "Rebic favorito per sostituire Leao"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan farà visita alla Fiorentina sabato in campionato, prima della delicata sfida di ritorno col Tottenham in Champions League. La Gazzetta dello Sport, in vista della gara di Firenze, traccia le possibili scelte che dovrebbe prendere Stefano Pioli. Sono attesi in gruppo Calabria e Bennacer, che dovrebbero essere disponibili. Ma l’algerino non può forzare, per cui al fianco di Tonali potrebbe esserci uno tra Pobega, Vranckx e Bakayoko, con il primo favorito. Kjaer può dare il cambio a Tomori o Thiaw, mentre Rebic è in vantaggio su Origi per sostituire Leao, squalificato.