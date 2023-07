Milan, Pioli ha scelto il centrale titolare al fianco di Tomori: è Malick Thiaw

Secondo quanto riferisce gazzetta.it in merito alla difesa del Milan, Stefano Pioli ha fatto la sua scelta su chi sarà il compagno di reparto di Fikayo Tomori: al momento, il titolare insieme al giocatore inglese è Malick Thiaw. Nelle prossime settimane, complice l'addio di Matteo Gabbia, che è andato in prestito al Villarreal, arriverà in rossonero un nuovo difensore centrale che ha un identikit ben preciso: sarà giovane, a basso costo e probabilmente straniero.