Milan, Pioli: "Inter-Napoli importante ma non decisiva"

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - "Inter-Napoli non sarà decisiva. Importante sì, ma non decisiva. Mancano troppe partite e troppi punti. Noi dobbiamo concentrarci sulle nostre cose": il tecnico del Milan Stefano Pioli - alla vigilia della partita contro la Salernitana - ridimensiona l'importanza del big match tra Inter e Napoli per la lotta scudetto. Il Milan deve concentrarsi sulla trasferta di Salerno, dovendo affrontare la solita emergenza infortuni. "Il responsabile sono io. Sicuramente stiamo lavorando per cercare di diminuire il numero di infortuni perché non può andare bene", ammette il tecnico. In attacco giocherà titolare probabilmente Giroud, rientrato il 30 dicembre insieme a Theo Hernandez. "Li ho trovati bene sia mentalmente sia fisicamente. I dieci giorni di riposo hanno permesso loro - racconta Pioli - di smaltire la delusione del Mondiale. Sono disponibili". (ANSA).