Milan, Pioli mescola le carte e rilancia Piatek

Il Milan sta cercando in tutti i modi di uscire dalla crisi, e dopo la sconfitta con la Roma il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrebbe modificare la formazione scesa in campo dall’inizio all’Olimpico. Ci sono infatti diversi ballottaggi in atto, almeno uno per ruolo. In attacco contro la Spal sarà Piatek a iniziare nel tridente con Suso e Calhanoglu, con Leao che dopo due match di fila si accomoderà in panchina. Mentre a centrocampo Bennacer sta cercando di ottenere una maglia da titolare a discapito di Lucas Biglia. Ma non è l’unica prova effettuata ieri. Perché anche Bonaventura, dopo essere tornato dal problema al flessore, sta mettendo in difficoltà l’allenatore ed è in ballottaggio con Paquetà. L’ultimo duello è tra Calabria e Duarte come terzino destro.

Pioli oltre a mescolare le carte sta cercando di motivare i propri ragazzi, usciti col morale sotto i tacchi dopo il match con la Roma. I rossoneri devono provare a vincere a tutti i costi per non finire in zona retrocessione, e soprattutto accumulare punti preziosi prima della sfida contro Lazio, Juve e Napoli, un trittico davvero complicato.

Per quanto riguarda lo stadio Sia il Milan che l’Inter hanno accolto positivamente la notizia della approvazione dell’Ordine del Giorno da parte del Consiglio Comunale di Milano. In particolare si apprezza come sia stata recepita la visione dei Club di offrire alla città di Milano un nuovo stadio con elevati standard di eccellenza e un nuovo distretto al servizio dei cittadini. I Club confidano che la Giunta Comunale recepisca l’assenso espresso dal Consiglio, risolvendo – nell’espressione del pubblico interesse che chiuderà questa fase istruttoria – tutti i temi fondamentali che ancora necessitano di essere chiariti per poter assicurare ai Club la fattibilità e sostenibilità economica del progetto, come la ri-funzionalizzazione di parte del Meazza e le volumetrie accessorie correlate al nuovo stadio.