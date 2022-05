Milan, Pioli migliora il suo score contro l'Atalanta: 11esima vittoria personale contro i bergamaschi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della sua carriera da allenatore Stefano Pioli ha affrontato l’Atalanta in 26 occasioni. Con la vittoria di ieri per 2-0 firmata da Leao ed Hernandez, l’allenatore emiliano ha ottenuto per l’11esima volta i 3 punti contro la squadra bergamasca. Per 8 volte i match sono finiti in pareggio mentre nelle restanti 7 partite le ha vinte l’Atalanta. Il dato è riportato su transfermarkt.it.