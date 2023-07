Milan, Pioli oscilla tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1: la certezza è un calcio più offensivo

Il Corriere dello Sport, questa mattina, analizza alla luce dei due nuovi colpi per l'attacco del Milan come Stefano Pioli potrebbe schierare il Diavolo nella stagione che inizierà ufficialmente tra un mese. Il tecnico rossonero, nell'intervista a Sky, ha confermato che il 4-3-3 può essere una soluzione ma ha anche precisato che saranno le posizioni in campo a contare più di tutto.

Dunque è ipotizzabile un'oscillazione tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 e la campagna acquisti si può leggere anche in questo senso. Quello che è sicuro è che si vuole proporre un Milan più offensivo e da una squadra già forte di Leao e Giroud a cui si aggiungono Pulisic, Okafor e (probabilmente) Chukwueze, non si può aspettare altrimenti.