Milan, Pioli può sorridere per il ritorno in campo di Calabria: il Diavolo ha sentito la sua mancanza

Oltre che ovviamente per i tre punti conquistati dalla sua squadra, tra i motivi per cui Stefano Pioli torna a casa da Salerno con un sorriso c'è sicuramente il positivo ritorno in campo di Davide Calabria, apparso in buone condizioni dopo essere stato fuori per tre mesi (si era infortunato il 1° ottobre contro l'Empoli). Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che nella formazione rossonera si è sentita molto la mancanza del suo capitano e dunque il suo recupero è senza dubbio molto importante.