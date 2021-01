Milan, Pioli sta con Ibra. Lo svedese carico per battere il record di 500 gol

Ne manca soltanto uno e poi Zlatan Ibrahimovic raggiungerà la straordinaria soglia dei 500 gol in carriera. Lo svedese ha attraversato una settimana di turbolenze dopo la rissa con Lukaku nel derby di martedì (per il giudice sportivo una sola giornata di squalifica a testa da scontare in Coppa Italia) ma è carico e determinato a vincere contro il Bologna dopo i due ko consecutivi con Atalanta e Inter: “Ibrahimović è determinato e carico, come sempre”, ha spiegato Pioli, che si è schierato inevitabilmente a difesa del suo leader. “Certi episodi in campo possono capitare, non li giustifico e non li condivido ma bisogna mettere un punto e lasciarli alle spalle. Ibra non è certamente razzista, la società è sempre stata in prima linea per combattere le discriminazioni. Zlatan ha bisogno anche di queste situazioni per ritrovare energie e motivazioni", ha spiegato Pioli in conferenza. Il tecnico rossonero può sorridere perché dopo cinquanta giorni è tornato tra i convocati Bennacer e lo stesso Tonali insieme a Mandzukic sono stati recuperati dopo gli infortuni. Tre elementi in più in rosa per provare ad avere maggiori soluzioni nella sfida all’ex Sinisa Mihajlovic. L’altra buona notizia per Pioli è il tampone negativo di Hakan Calhanoglu che però non è stato convocato. Il turco non ha svolto nemmeno un allenamento con la squadra e non è al top atleticamente dopo quindici giorni di virus. Ma la partita contro il Bologna sarà importante per tornare alla vittoria e iniziare un filotto nel girone di ritorno: “"Sarà una partita difficile, per ottenere la vittoria la dovremo volere con tutte le nostre forze e la dovremo meritare. Stiamo facendo un ottimo percorso, rispetto alla scorsa stagione abbiamo 18 punti in più alla fine del girone di andata e abbiamo accorciato le distanze con le nostre dirette avversarie. Il girone di ritorno sarà più complicato e agguerrito, come sempre”.