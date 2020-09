In casa rossonera, Federico Chiesa piace a tutti, ma in particolare a Stefano Pioli: il tecnico rossonero stravede infatti per l'attaccante esterno della Fiorentina che ha già allenato quando era sulla panchina viola. Il suo nome aleggia attorno a Casa Milan da diverso tempo ormai, anche se non sarà facile arrivare ad un accordo con il club viola. Lo riferisce Tuttosport.