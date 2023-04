Milan, più di diecimila iscritti in due ore per le info sui biglietti dell'euroderby

MilanNews.it

L'Help Center per i biglietti e accessi allo stadio del Milan, servizio attivo per i tifosi dal febbraio 2023, ha fatto registrare più di diecimila iscritti in due ore, circa 10.500: tifosi che si sono registrati per avere, non appena sarà possibile, informazioni sulle modalità e sui prezzi di vendita dei tagliandi per l'euroderby contro l'Inter valido per la semifinale di Champions League. Il clima è già molto caldo.