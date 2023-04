Fonte: Opta

Il Milan ha effettuato almeno 23 tiri in una partita di Serie A senza segnare per la prima volta da aprile 2022 (33 conclusioni contro il Bologna). Inoltre i rossoneri non hanno segnato in una partita interna di Serie A per la prima volta da aprile 2022 (sempre lo 0-0 contro il Bologna).