Milan, più moduli anche a gara in corso: Gattuso si riscopre duttile

Via il 4-3-3, avanti con il 4-4-2 e non solo. Gennaro Gattuso, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, si è staccato dal suo modulo di riferimento. Il sistema di gioco a due punte gli ha consentito di inserire il preziosissimo Cutrone. La svolta - scrive la rosea - è avvenuta contro la Samp, dopo le traumatiche sconfitte con Inter e Betis Siviglia, quando il destino di Gattuso sembrava appeso a un filo. 4-4-2 ma anche difesa a tre nella doppia accezione: con tridente (3-4-3) e con due attaccanti (3-5-2). Oggi Rino mostra una duttilità tattica che non aveva quando puntava sempre e solo sul 4-3-3.