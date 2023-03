Milan, poca continuità in questa stagione: rossoneri mai oltre le quattro vittorie di fila

MilanNews.it

Sconfitta pesante per il Milan, che è stato battuto per 2-1 dalla Fiorentina nell'incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Una battuta d'arresto significativa per i rossoneri, che hanno interrotto una serie di quattro vittorie consecutive fra Serie A e Champions League. Un dato mai superato in questa stagione dal Milan, che dopo un filotto di gare simili ha sempre ottenuto un pareggio o perso.