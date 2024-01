Milan poco "big" contro le grandi: i numeri rossoneri negli scontri diretti

E' doveroso aprire una parentesi sui big match. Per il Milan sono stati tutto tranne che "big", nel corso di questa stagione. Se si considerano le partite con le "sette sorelle" (Inter, Juventus, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta) e quelle del girone di Champions League, il Milan ha disputato 13 scontri diretti. Il ruolino di marcia è negativo: solamente quattro vittorie (con le romane e le già citate con PSG e Newcastle) a fronte di sei sconfitte (compresa quella in Coppa Italia) e tre pareggi.

In totale la squadra di Pioli ha subito 23 gol e ne ha fatti solamente 15. Se si guarda anche la questione classifica, dai big match di campionato e Champions il Milan ha ottenuto appena 15 punti in 13 partite. E in campionato sono state solamente due le vittorie, entrambe arrivate a inizio stagione contro Roma e Lazio.