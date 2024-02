Milan poco equilibrato? Pioli: "Preferiamo correre in avanti, dobbiamo provare a fare un gol in più dell'avversario"

Poco equilibrio e rigetto verso il correre all'indietro? Secondo mister Pioli no, e ne parla così in conferenza stampa alla vigilia di Frosinone-Milan.

È ancora convinto che questo modo di giocare abbia più benefici che rischi? "Noi cerchiamo di comandare le partite perché sappiamo attaccare bene, dobbiamo difendere meglio".

Manca il saper correre all'indietro? "Noi preferiamo correre in avanti, se riusciamo ad interrompere il gioco del basso dell'avversario ci sono più possibilità di impedirgli gli attacchi guadagnando anche fiducia ed entusiasmo. State parlando tanto di tattica, io più di mentalità che di strategia. Andate a rivedere il rigore preso col Bologna con tutta la squadra sotto palla, bastava comunicare e prendere meglio delle posizioni; sul cross di Orsolini eravamo 6 noi contro 3 loro: bisogna fare meglio quelle situazioni lì. Se possiamo correre in avanti lo faremo, se dovremo difendere un po' più bassi lo faremo. Poi se vinciamo si dice che si gioca bene, se non si vince..."

In difesa problemi di uomini o di impianto? "Non è un problema di uomini, è una questione di organizzazione, comunicazione e intensità. Poi le caratteristiche di certi giocatori sono diverse rispetto all'anno scorso. Noi dobbiamo provare a fare un gol in più degli altri".