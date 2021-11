Milan-Porto, un Maldini e un Conceicao in campo insieme 25 anni dopo l'ultima volta

Nella ripresa di Milan-Porto i due allenatori hanno fatto entrare in campo rispettivamente Daniel Maldini e Francisco Conceiçao, figli di Paolo (DT rossonero) e Sergio (tecnico dei lusitani). Per ritrovare un Maldini e un Conceiçao insieme in campo in un match di Champions League, scrive il giornalista Giuseppe Pastore su Twittet, bisogna ritornare all'11 settembre 1996, quando scesero in campo Paolo e Sergio.