Quanta sfortuna per Mattia Caldara. L’ex atalantino dovrà rimanere ai box per parecchi mesi a causa dell’ultimo , grave infortunio. Fra tre settimane, come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, si deciderà se il giovane difensore dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico per la lesione al tendine d’Achille.