Milan, possibile ritorno di Gabbia a gennaio: i numeri al Villarreal

L’ecatombe di infortuni che ha falcidiato il reparto dei difensori centrali del Milan sta portando la dirigenza rossonera a valutare, ogni giorno di più, il ritorno di Matteo Gabbia in rossonero. Il difensore, partito in estate per un prestito annuale al Villarreal è, ad oggi, la soluzione più facilmente percorribile dagli uomini mercato milanisti che, allo stesso tempo, stanno sondando altri profili a loro graditi per capire se si muoverà qualcosa o meno nel corso delle prossime due settimane.

Nella sua avventura spagnola Matteo Gabbia ha trovato diverso spazio. Con l'obiettivo di crescere in un campionato diverso con più minutaggio e anche in Europa (il Villarreal gioca l'Europa League), il centrale di proprietà del Milan ha collezionato ben 7 presenze ne LaLiga e 4 in Europa League.