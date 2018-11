Milan, prende quota l’ipotesi della difesa tre: ecco le soluzioni

Il Milan domani pomeriggio riprenderà i lavori a Milanello per preparare la sfida contro la Lazio e fare la conta dei giocatori arruolabili. E’ paradossale ma Gennaro Gattuso dopo i recenti infortuni deve sperare di avere tutti a disposizione per ipotizzare un undici iniziale capace di impensierire la squadra di Inzaghi. Il rebus più importante riguarda la difesa perché dopo i pesanti ko di Musacchio, Caldara e Romagnoli, i rossoneri dovranno puntare tutto su Zapata e Simic, oppure arretrare Kessie in difesa. Le ipotesi infatti sono diverse e sembra che il tecnico calabrese stia pensando concretamente di passare a tre dietro.

Al momento la soluzione con Rodriguez, Zapata e Abate sembra essere quella più accreditabile, considerando che Davide Calabria non è al meglio per un fastidio alla caviglia che si porta dietro da tempo. Allora l’alternativa per Gattuso sarebbe quella di schierare Simic in difesa, ma il ragazzo è apparso abbastanza arrugginito, e fino ad ora non è stato mai utilizzato dall’allenatore. L’altra soluzione sarebbe quella di arretrare Franck Kessie in difesa, un ruolo che lui ha già ricoperto al Cesena agli inizi della carriera, e grazie al suo senso di sacrificio potrebbe essere un’idea pertinente. Il dubbio su Kessie difensore però riguarda anche sul suo sostituto a centrocampo, chi prenderà il posto dell’ivoriano se dovesse passare in difesa? Con Biglia e Bonaventura fuori, bisognerebbe guardare necessariamente a Bertolacci e Josè Mauri, utilizzati pochissimo da Gattuso fino ad oggi, o addirittura Montolivo, mai impiegato durante la stagione. Quest’ultimo addirittura nell’ultimo allenamento settimanale a Milanello è stato schierato con la squadra Primavera. Dunque sarà difficile per Gattuso scegliere la formula più adatta per contenere Immobile e compagni contro la Lazio, ma più in generale il problema si allarga alle prossime gare del Milan da qui alla sosta, poiché saranno giocate tutte con estrema emergenza.