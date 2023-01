Milan, preso Vasquez: ha giocato il Torneo di Viareggio

MilanNews.it

Con un colpo a sorpresa il Milan si è assicurato le prestazioni di Devis Vasquez, portiere colombiano classe 1998 in arrivo dal Guaranì. Il trasferimento si perfezionerà nelle prossime ore. L'estremo difensore sudamericano è già passato dall'Italia nella sua carriera: nella stagione 2016/2017, quando aveva 18 anni, disputo con il Cortuluà il celebre Torneo di Viareggio. Non giocò la prima gara contro la Reggiana, vinta per 3-1, mentre disputò la partita con il Torino (persa 3-0) e quella con i croati del Rijeka (pareggio per 1-1).