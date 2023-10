Milan, prima convocazione per il giovane Alex Jimenez

In Milan-Juventus arriva la prima convocazione in Prima Squadra per Alex Jimenex, terzino classe 2005 che in estate il Milan ha preso dal Real Madrid in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Lo spagnolo ha impressionato in Primavera e Pioli oggi, complice l'assenza di Theo per squalifica, lo convoca per Milan-Juve.