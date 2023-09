Milan, prima convocazione per Luka Jovic in rossonero

Arrivato a poche ore dalla fine del mercato, Luka Jovic è stato l'ultimo grande colpo di Furlani e Co. L'attaccante serbo, arrivato a zero dalla Fiorentina, è stato convocato per la prima volta in rossonero nella gara contro l'Inter delle 18.