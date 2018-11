Milan: prima convocazione per Montolivo

(ANSA) - MILANO, 3 NOV - Alle prese con un'emergenza infortuni, Rino Gattuso convoca per la prima volta in stagione Riccardo Montolivo, inserito fra i 23 rossoneri in partenza per la trasferta di Udine. L'ultimo forfait è di Hakan Calhanoglu, che si aggiunge agli infortunati, Lucas Biglia, Davide Calabria, Giacomo Bonaventura e Mattia Caldara.