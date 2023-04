Milan, prima di Leao l'ultimo rossonero che ha segnato almeno 10 gol in due stagioni di fila in Serie A prima di compiere 24 anni era stato Balotelli

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce il sito ufficiale del Milan, prima di Rafael Leao, autore di una doppietta nel 4-0 in casa del Napoli, l'ultimo giocatore rossonero capace di segnare almeno 10 gol in due stagioni di fila in Serie A prima di compiere 24 anni era stato Mario Balotelli (tra il 2012/13 e il 2013/14).