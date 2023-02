Milan, prima vittoria contro il Tottenham: i rossoneri non avevano mai battuto gli inglesi

MilanNews.it

Grande successo per il Milan, che ha ottenuto una vittoria importantissima contro il Tottenham nell'ottavo di finale d'andata della Champions League. I rossoneri a San Siro hanno trionfato grazie ad una rete di Brahim Diaz, bravo a battere di testa Forster con un colpo di testa. Il Milan ha così ottenuto la prima vittoria in assoluto contro gli inglesi, dato che in precedenza aveva ottenuto soltanto due pareggi e subito due sconfitte.