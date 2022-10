Milan Primavera, Abate dopo Zagabria: "Messo anche il lato sporco. Sono contentissimo"

© foto di Gianluigi Torre

Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, si è così espresso ai canali ufficiali del club rossonero dopo la vittoria contro la Dinamo Zagabria in Youth League: "Era una trasferta insidiosa, qui avevano battuto Chelsea e Salisburgo. Abbiamo messo personalità e sviluppato buone trame di gioco. Ai ragazzi ho chiesto una crescita caratteriale, noi anche con la Roma avevamo fatto un ottimo primo tempo ma se vai sotto alla prima leggerezza non va bene, bisogna metterci anche il lato sporco. Il calcio è anche questo e noi in questo dobbiamo crescere. Io sono orgoglioso di allenare questi ragazzi, ce la mettono tutta. Giocare ogni tre giorni non è semplice per gli adulti, figuriamoci per i ragazzi. Si vive di alti e bassi sperando di aggiustare anche la classifica in campionato. Sono contentissimo per i ragazzi".