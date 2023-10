Milan Primavera, il calendario alla ripresa: c'è la Roma, poi il PSG in Youth League

Anche il campionato di Primavera 1 è in pausa per la sosta nazionali. I rossoneri, capolisti in solitaria sia in campionato, sia in Youth League, alla ripresa, saranno subito ospiti della Roma. In campo europeo, invece, la squadra di Abate volerà a Parigi per la gara con il PSG.