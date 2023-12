Milan Primavera, la formazione per la sfida con il Verona

Dopo il pareggio nel derby in trasferta contro l'Inter, il Milan Primavera scenderà in campo oggi alle 16:30 al "Puma - House of Football" per sfidare l'Hellas Verona, nel match valido per la 15esima giornata di categoria. Non ci sarà capitan Zeroli, convocato da Pioli. Gli aggiornamenti con il risultato del match in live saranno forniti da MilanNews.it.

Le formazioni ufficialI:

MILAN (4-3-3): Raveyre; Amaral, Parmiggiani, Malaspina, Magni; Cuenca, Sala, Bonomi; Scotti, Sia, Traoré. A dispozione: Colzani, Torriani; Paloschi, Tezzele; Perina; Camarda, Liberali, Martinazzi, Perera, Simmelhack. Allenatore: Ignazio Abate.