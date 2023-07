Milan Primavera, rinnovo per Gala: possibile prestito per il centrocampista

vedi letture

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Antonio Gala ha trovato l'accordo per il rinnovo con il Milan. Il centrocampista classe 2004, infatti, ha firmato un rinnovo di tre anni questo pomeriggio. Con la società ha deciso che partirà in prestito: la decisione verrà presa tra la giornata di oggi e quella di domani.