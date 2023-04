Milan Primavera, sabato in campo contro il Lecce

MilanNews.it

Il Milan primavera dopo la sconfitta in semifinale di Youth League subita contro l'Hajduk Spalato, tornerà in campo in campionato sabato 29 aprile alle ore 13 in casa, al Puma House of Football, contro la sorpresa della stagione, il Lecce, che si trova attualmente primo in classifica e anche con un discreto margine. Questo weekend sancirà l'inizio della volata finale, cinque partite per allontanare lo spettro dei playout.