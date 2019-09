Milan: primo allenamento per Rebic

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Primo giorno a Milanello per Ante Rebic. L'attaccante croato, arrivato al Milan dall'Eintracht Francoforte l'ultimo giorno di mercato in uno scambio di prestiti biennali con Andrè Silva, questa mattina ha svolto una seduta personalizzata mentre i compagni, divisi in due gruppi e sotto gli occhi del ds Ricky Massara, si allenavano agli ordini di Marco Giampaolo. Difficile quindi che Rebic possa giocare titolare domenica sera a Verona contro l'Hellas: il favorito per una maglia, al fianco di Piatek e Suso, appare Castillejo. Rebic - che ieri ha usufruito di un giorno di riposo extra, perché affaticato dal doppio impegno con la Croazia - sarà presentato alla stampa venerdì pomeriggio alle 14,15 a Milanello.