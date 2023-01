MilanNews.it

Primo gol in Serie A nella stagione 22/23 per Pierre Kalulu, che contro la Roma ritrova la rete che mancava dal 12 marzo 2022 contro l'Empoli. Tutti i tre gol messi a segno dal centrale francese in campionato sono arrivati su sviluppi di palla inattiva (due da corner).