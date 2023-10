Milan primo in solitaria: ecco da quanto non succedeva

Con la vittoria a Marassi contro il Genoa, e il precedente pareggio interno dell'Inter con il Bologna, il Milan ha guadagnato la vetta solitaria della classifica di Serie A. Un avvenimento che non accadeva da diverso tempo, ovvero da quel 22 maggio 2022, giorno in cui i rossoneri batterono a domicilio il Sassuolo per 3-0 e si laurearono campioni di Italia per la diciannovesima volta.