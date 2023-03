Milan primo tra le italiane per media spettatori allo stadio in Champions League

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'avventura europea del Milan di quest'anno, tolto qualche inciampo iniziale contro il Chelsea, sta dando grandissima soddisfazione ai tifosi, al settimo cielo per aver raggiunto i quarti di finale dopo undici anni dall'ultima volta (era il 2012). Il popolo rossonero infatti non ha mai fatto mancare il proprio supporto durante le gare casalinghe di Champions League, tant'è che il San Siro milanista è al quinto in Europa, dietro al Barcellona, Dortmund, Bayern Monaco e Manchester United, per media di tifosi presenti a partita. Con 71.251 spettatori in media per le gare casalinghe il Milan è il primo club in Italia, davanti ad Inter e Roma, in questa particolare classifica.