Milan, problema in attacco. Pioli: "Abbiamo difficoltà a sbloccare la partita"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV al termine della gara persa contro lo Spezia, parlando anche delle difficoltà legate al reparto avanzato che fa molta fatica a segnare: "Facile parlare di determinazione, non credo che la squadra non sia stata determinata. Ci è mancato ritmo e qualità, potevamo essere più decisivi per sbloccare la partita. Abbiamo difficoltà a sbloccare la partita, poi le partite si complicano…”.