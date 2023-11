Milan, problema infortuni. Gazzetta: "Nel mirino c'è Osti. I colleghi lo stimano, i tifosi lo accusano"

In merito al problema dei troppi infortuni al Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Nel mirino c'è Osti. I colleghi lo stimano, i tifoso lo accusano". Visti i tanti problemi fisici, sotto accusa è finito Matteo Osti, preparatore atletico che lavora nello staff di Stefano Pioli dal 2011. Se i colleghi lo apprezzano, lo stesso non si può dire dei tifosi milanisti che nelle ultime settimane lo stanno criticando molto sui social in quanto lo ritengono colpevole dell'emergenza infortuni.

Non è un mistero che Pioli, il suo staff e tutta la società stiano cercando di capire qual è la motivazione di tutti questi problemi fisici: "Cercheremo di capire il perché di tanti infortuni, il dato mi preoccupa" ha ammesso il tecnico rossonero nei giorni scorsi. Anche il metodo di lavoro di Osti è finito nel mirino perché 25 infortuni in tre mesi non sono affatto giustificabili.