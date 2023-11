Milan, problema infortuni: sono già 23 a metà novembre. Le possibili cause

Stefano Pioli e il suo staff, come sottolineato dal Corriere dello Sport, approfitteranno della sosta per le nazionali per valutare e capire cosa c'è dietro a quella che, in questi primi due mesi e mezzo di stagione, è sembrata un'epidemia di infortuni in casa rossonera. Nello specifico sono ben 23 gli infortuni totali, di cui 15 di natura muscolare: un'enormità. Secondo alcuni le cause potrebbero essere ricercate nella preparazione atletica: dal lavoro fatto in estate a quello fatto ogni giorno, fino alle modalità di recupero tra una partita e l'altra.

Per altri, addirittura, sarebbero i giocatori del Milan ad avere una predisposizione a farsi male. Mentre è opinione più o meno condivisa, dal mondo del calcio intero, che il calendario delle partite è troppo fitto.