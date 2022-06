Milan, proposto il contest del miglior intervento difensivo di Tomori: le opzioni

Intervenuto con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha proposto un contest in cui mette a confronto due interventi difensivi di Tomori: il primo contro la Juventus e il secondo con il Liverpool. Il club chiede ai tifosi di scegliere quale sia l'intervento più efficace del difensore inglese.

🚫 Defensive Play of the Season: Round of 16 🚫



Tomori the interceptor 🆚 Tomori to the rescue

Tough one, but thankfully it's up to you



A Liverpool o a Torino: quale @fikayotomori_ preferite?

@emirates | #SempreMilan pic.twitter.com/VBDTOyd6h5