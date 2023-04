Milan, prosegue il lavoro personalizzato di Kalulu: l'obiettivo è il ritorno dei quarti di Champions

MilanNews.it

Come riferisce questa mattina Tuttosport, anche ieri a Milanello è proseguito il lavoro personalizzato di Pierre Kalulu, il quale è alle prese con un problema muscolare al polpaccio rimediato in nazionale: il suo obiettivo è quello di tornare a disposizione di Stefano Pioli per il ritorno dei quarti di Champions League in casa del Napoli, in programma il prossimo 18 aprile allo stadio Maradona.