Milan, prosegue senza intoppi (né forzature) il recupero di Tomori

Tuttosport -

Prosegue senza intoppi - ma anche senza troppe forzature - il recupero di Fikayo Tomori. Come sottolinea Tuttosport, il difensore rossonero ha messo nel mirino il derby del 5 febbraio e sta lavorando alacremente per tornare al più presto a disposizione di Pioli. Ovviamente, il Milan non correrà rischi: qualora non dovesse farcela, spazio alla coppia formata da Kalulu e Romagnoli, con Calabria e Theo Hernandez sugli esterni.