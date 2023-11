Milan-PSG: da Gallagher a Gasli, un palco di stelle a San Siro

Le stelle della Champions League fanno splendere San Siro non solo in campo, ma anche sugli spalti: molti gli ospiti eccellenti del Club rossonero, a conferma dello scenario internazionale della serata.



A Milano in occasione del concerto, Noel Gallagher, nonostante la sua fede per il Manchester City, non ha voluto mancare ad una delle sfide più affascinanti del calcio europeo, insieme alla figlia Anais, nota content creator inglese.



Tra gli ospiti del Club anche altri profili da mondi e settori eterogenei come Pierre Gasly, pilota di Formula 1 del BWT Alpine F1 Team, Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia o il producer Dwhale, il rapper milanese Capo Plaza, in compagnia di Yusuf Panseri, Simone Berlini e Veronica Ferraro, tutti influencer e content creator seguitissimi sui social media. Presenti anche gli chef stellati Carlo Cracco e Andrea Berton, oltre a Fabio Volo.



Presenti a San Siro anche due stelle e leggende del calcio come David Beckham e Thierry Henry, protagonisti di una inedita attivazione che ha emozionato e coinvolto il pubblico prima del fischio di inizio.



Un palcoscenico ricco di stelle, all’altezza delle grandi occasioni, la cui regia è stata resa possibile grazie al percorso di Celebrity relations, nell’ambito delle iniziative di Comunicazione del Club, che nel recente passato sta posizionando sempre più il Club e le esperienze a San Siro come protagoniste anche fuori dal rettangolo di gioco, tra entertainment e lifestyle.



Dichiarazioni di Noel Gallagher durante il pre-gara: “È fantastico, non ero mai stato a San Siro, è la prima volta. È un luogo straordinario.

Il Milan deve vincere stasera. Il PSG ha grandi giocatori, ma anche il Milan ha una bella squadra”.



E alla domanda su chi del Milan vorrebbe vedere al Manchester City: “Un giocatore inglese come Tomori”.



Infine, una battuta su Mbappé: “Credo che andrà al Real, però se vuole venire al City è il benvenuto”.



Una splendida vittoria sul campo, ma non solo: il brand rossonero si conferma tra i più interessanti a livello globale, grazie anche al lavoro di PR, Celebrity e VIP relations, riuscendo così ad unire l’appeal del calcio europeo ai volti dell’entertainment, della musica e della fashion industry internazionale.