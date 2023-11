Milan-PSG, Ventola: "Man of the match Loftus-Cheek. Con questo giocatore il Milan darà fastidio a chiunque"

Nicola Ventola, tramite una storia Instagram, ha detto la sua su Milan-PSG, sfida vinta dai rossoneri per 2-1. Ecco le sue parole: "Complimenti al Milan e a Pioli, ma secondo me c'è un nome su tutti per la partita di stasera: Ruben Loftus-Cheek. Attenzione, con questo giocatore, che è l'emblema del calcio moderno, un po' alla Bellingham, sa fare tutto, il Milan potrà dare fastidio a chiunque. Man of the match, Loftus-Cheek".