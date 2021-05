Milan, pubblicati gli highlights del trionfo di Atene contro il Barcellona

Il 18 maggio 1994 è ricordato per essere la data di una delle finali di Champions League più sorprendenti di sempre ad Atene va in scena la sfida fra Barcellona e Milan. I rossoneri nella notte di Atene si presentano concentrati al massimo, giocando la partita perfetta: due gol di Daniele Massaro nel primo tempo spezzano le gambe dei blaugrana. A inizio ripresa un incredibile pallonetto da posizione defilata di Dejan Savicevic sorprende Andoni Zubizarreta: è il 3-0 che chiude di fatto i conti. A mettere il punto esclamativo sulla partita è Marcel Desailly. il grande Barcellona di Romario e Stoichkov esce umiliato, il Milan è campione d'Europa per la quinta volta nella sua storia. Questi gli highlights della gara pubblicati dal canale Twitter del Milan.

