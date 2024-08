Milan, Pulisic ancora a parte ieri ma contro il Torino ci sarà

Christian Pulisic è alle prese con una botta al piede che non gli ha permesso di scendere in campo martedì sera nell'ultima amichevole estiva del Milan contro il Monza, valida per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Nonostante l'americano abbia lavorato ancora a parte nella giornata di ieri, la sua presenza sabato tra i convocati di Fonseca per la prima gara ufficiale della stagione contro il Torino non è in dubbio. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Da capire invece dove giocherà Pulisic che in questo pre-campionato è stato schierato spesso da trequartista centrale dal nuovo tecnico rossonero oppure se verrà schierato nella sua classica posizione di attaccante esterno di destra, ruolo in cui ha fatto benissimo nella scorsa stagione.